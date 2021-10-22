Климович: скоро многие белорусы будут в основе клубов НХЛ. Государство поддерживает хоккей

Нападающий системы «Ванкувера» Данила Климович, выступающий в настоящий момент за фарм-клуб «Абботсфорд Кэнакс», поделился мнением об успехах нынешнего поколения белорусских хоккеистов в НХЛ.



«Наверное, хорошо поработали летом. Мы вместе тренировались в Беларуси. Я, Шарангович, Протас, Колячонок, Соловьёв… Собрали всех молодых, и нам удалось поработать и с национальной сборной, и с минским «Динамо». Мне кажется, отсюда и результат. Очень много летом трудились над физической составляющей, технической. Катание нам ставил Дмитрий Астапенко, Михаил Грабовский помогал в подготовке. Павел Перепехин поработал с защитниками. Тренерский штаб Крэйга Вудкрофта очень помог.



Поколение «next» выходит на первые роли. Растём, тренируемся, работаем. Уверен, что в ближайшие пару лет многие будут играть в основных составах команд НХЛ. Наше государство хорошо финансирует хоккей, в стране созданы все условия для роста мастерства», – приводит слова Климовича «Прессбол».