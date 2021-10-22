Сергеев: ЦСКА играл не слабее ни «Салавата», ни «Спартака». Нас подводят удаления
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Защитник ЦСКА Артём Сергеев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Хорошие скорости, много борьбы. Мы играли не слабее ни «Салавата», ни «Спартака». Игра была абсолютно равной. Первый период мы намного лучше провели. Потом инициативу отдали, а в третьем опять играли лучше, но сами решающую шайбу пропустили.
Удаления нас подводят. На результат матча со «Спартаком» они тоже повлияли. Цена удаления в этом матче была высока. В прошлом сезоне игры были для меня поэмоциональнее, чем в этом. Сейчас стало намного спокойнее играть против Уфы. Не думаю, что какой-то раздражитель, просто совпадение (улыбается)», — приводит слова Сергеева пресс-служба КХЛ.
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