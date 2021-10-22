«Тампа» получила чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли — 2021

Хоккеисты и тренерский штаб «Тампы-Бэй Лайтнинг» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли в 2021 году, сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.



Кольца исполнены в клубных цветах, украшены бриллиантами и сапфирами, а также на них нанесена индивидуальная гравировка с номером и именем каждого игрока.

Источник: твиттер-аккаунт «Тампы».

«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли 2021 года, в финальной серии обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Лайтнинг» ранее также выиграли трофей в 2020 году.



Напомним, российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый самому ценному хоккеисту плей-офф Национальной хоккейной лиги.



В нынешнем сезоне «Лайтнинг» занимают 13-е место в Восточной конференции, набрав четыре очка после четырёх матчей.