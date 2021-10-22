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Хоккеисты «Питтсбурга» Джерри и Картер попали в коронавирусный протокол НХЛ

Хоккеисты «Питтсбурга» Джерри и Картер попали в коронавирусный протокол НХЛ
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Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри и нападающий Джефф Картер попали в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.

У игроков выявлен положительный тест на коронавирус, передаёт слова главного тренера клуба Майка Салливана в "Твиттере" журналист Мишель Кречиоло. Также отмечается, что у хоккеистов не обнаружено симптомов заболевания.

По правилам протокола, игроки должны изолироваться как минимум на 10 дней, прежде чем смогут снова присоединиться к команде.

В настоящий момент «Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков после четырёх сыгранных встреч. В следующем матче «Пингвинз» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоится в Питтсбурге в воскресенье, 24 октября. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.

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