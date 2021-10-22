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Хафизуллин: мне нравится играть в паре с Ларсеном. Надеюсь, что и ему тоже

Хафизуллин: мне нравится играть в паре с Ларсеном. Надеюсь, что и ему тоже
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Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин подвёл итоги победного матча с ЦСКА (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень боевая игра. Мне понравилось. В СКА нечасто удавалось ЦСКА обыгрывать, а сейчас получилось.

Все команды меняются от сезона к сезону. А тут ещё и главный тренер у армейцев другой. Но все равно это сильная команда, её трудно побеждать. В первом периоде было трудно в тайминг попадать. Но потом вкатился, в плане здоровья все нормально.

Знал, что поставят в пару с Ларсеном? Перед матчем узнал, но не удивился. Мы и раньше с ним вместе играли. Тренер считает нас креативной парой? Ему виднее. Но вообще мне действительно нравится с Ларсеном играть. Надеюсь, что и ему тоже», — приводит слова Хафизуллина официальный сайт КХЛ.

Напомним, 32-летний защитник сыграл первый матч с 23 сентября, восстановившись после травмы.

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