Хафизуллин: мне нравится играть в паре с Ларсеном. Надеюсь, что и ему тоже

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин подвёл итоги победного матча с ЦСКА (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Очень боевая игра. Мне понравилось. В СКА нечасто удавалось ЦСКА обыгрывать, а сейчас получилось.
Все команды меняются от сезона к сезону. А тут ещё и главный тренер у армейцев другой. Но все равно это сильная команда, её трудно побеждать. В первом периоде было трудно в тайминг попадать. Но потом вкатился, в плане здоровья все нормально.
Знал, что поставят в пару с Ларсеном? Перед матчем узнал, но не удивился. Мы и раньше с ним вместе играли. Тренер считает нас креативной парой? Ему виднее. Но вообще мне действительно нравится с Ларсеном играть. Надеюсь, что и ему тоже», — приводит слова Хафизуллина официальный сайт КХЛ.
Напомним, 32-летний защитник сыграл первый матч с 23 сентября, восстановившись после травмы.
- 22 октября 2021
-
12:50
-
12:41
-
12:21
-
12:09
-
11:48
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:46
-
10:23
-
10:00
-
09:56
-
09:41
-
09:26
-
09:12
-
08:52
-
08:43
-
08:26
-
08:17
-
07:43
-
07:25
-
07:18
-
07:07
-
07:04
-
06:51
-
06:27
-
06:16
-
05:53
-
05:36
-
05:13
-
04:49
-
04:41
-
04:31
-
04:16
-
03:53