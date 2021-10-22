Источник: «Витязь» готов обменять форварда Индрашиса. Он пришёл в клуб летом

Нападающий «Витязя» Микс Индрашис в ближайшее время может сменить команду.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», подмосковный клуб готов обменять 31-летнего форварда. Также «Витязь» работает над обменом голкипера Антона Тодыкова, в этом сезоне не проходящего в основной состав команды.
Индрашис выступает за подольский клуб с начала нынешнего сезона. Он принял участие в 20 матчах, набрав в них 10 (3+7) очков при показателе полезности "-8". Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо» (2011-2018, 2020-2021) и московское «Динамо» (2018-2020). Также 31-летний нападающий является участником матча всех звёзд КХЛ в 2018 году.
«Витязь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 20 встреч набрав 16 очков.
- 22 октября 2021
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