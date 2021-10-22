Воронков: у нас остался должок «Авангарду». Нас ждёт большой матч

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 22 октября, в Казани. Начало — в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Нас ждёт очередной большой матч, мы готовимся, ждём болельщиков. После игры с «Динамо» был лишний день на отдых, мы перевели дух, разобрали ошибки и готовы к игре против принципиального соперника.
У нас и до финальной серии Востока были упорные матчи с «Авангардом». Журналисты всегда подогревают интерес к таким играм. Думаю, и мы, и болельщики с нетерпением ждём вечера.
Я в той серии провоцировал соперников, забивал важные голы, сломал челюсть, приняв бросок на себя. Всякое было. Лично для меня это было впервые, когда так далеко зашли в плей-офф. Обе команды рубились на полную, была интересная серия, но должок у нас остался всё-таки.
Нынешний «Авангард» — хорошая, крепкая команда. Знаю, что они лидируют по игре в большинстве. Сейчас «Авангард» набрал ход, одержал несколько побед подряд. Но всё будет зависеть от нас. Нам нужно сыграть правильно, помогать вратарю, блокировать броски, выполнять тренерские установки и тогда придёт результат», — цитирует Воронкова официальный сайт «Ак Барса».
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