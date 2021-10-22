TSN: Прайс, Кемпер и Флёри — в расширенном списке голкиперов сборной Канады на ОИ — 2022

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил имена шести вратарей, которые были включены в расширенный список сборной Канады на Олимпийские игры — 2022.



Среди этих голкиперов: Кэри Прайс («Монреаль»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кемпер («Колорадо»), Маккензи Блэквуд («Нью-Джерси»), Картер Харт («Филадельфия») и Марк-Андре Флёри («Чикаго»).



Каждый участник Олимпиады должен был представить до 15 октября список из 55 игроков, которые могут попасть в состав. Позже Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрешила командам назвать составы на Игры в январе.



Изначально было разрешено назвать 5 вратарей. Канаде разрешили назвать 6 голкиперов из-за ситуации с Кэри Прайсом. В настоящий момент он принимает участие в программе помощи игрокам НХЛ.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Канады сыграет в группе А на предварительном этапе вместе с командами США, Германии и Китая.