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Анисимов забил первый гол после возвращения в «Локомотив». Он эффектно обыграл вратаря

Анисимов забил первый гол после возвращения в «Локомотив». Он эффектно обыграл вратаря
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается с «Локомотивом». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. Счёт к середине первого периода — 1:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

На 16-й минуте железнодорожники вышли вперёд. Шайбу забросил Артём Анисимов, эффектно обыграв вратаря «Барыса». Для россиянина этот гол стал первым после возвращения в «Локомотив».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, 20 октября ярославский «Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом Артёмом Анисимовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. Ранее «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с хоккеистом, но не стал заключать полноценное соглашение.

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