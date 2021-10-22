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Обозреватель The Athletic: мне очень нравится, что Тарасенко забил этому вонючему «Вегасу»

Обозреватель The Athletic: мне очень нравится, что Тарасенко забил этому вонючему «Вегасу»
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Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин поделились мнением о старте сезона клубов НХЛ. «Сент-Луис Блюз» в их топе занял шестое место.

«Не перегибаем ли мы, отдавая должно «блюзменам» за то, что они обыграли лузеров лиги? Посмотрите на это расписание — «Колорадо», «Аризона» и «Вегас». Мусорные команды, плохие команды. Очень низкое место в рейтинге мощи.

Это ещё одна вещь, из-за которой я не чувствую себя ужасно благодаря тому, что не отравил свой мозг воодушевлением по поводу определённых моментов работы «Блюз» за последние несколько лет. Мне очень нравится этот подбор нападающих, и мне очень, очень нравится, что Владимир Тарасенко нанёс семь бросков и забил гол этим вонючим «Голден Найтс», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

«Я ещё не купился на это. Конечно, это хорошее начало, но «блюзменам» повезло с травмами у их соперников, что позволило им попасть в топ-5. И всё же Джордан Кайру хорош. У него серьёзный потенциал для прорыва — если он сможет начать играть более 14 минут за ночь. Что не так с этими тренерами? Вам не нравятся голы?» — добавил Лущишин.

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