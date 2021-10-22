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«Сибирь» отыгралась с 0:2 в матче с минским «Динамо» и прервала серию из четырёх поражений

«Сибирь» отыгралась с 0:2 в матче с минским «Динамо» и прервала серию из четырёх поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Стрёмвалль (Бенгтссон) – 05:48' (5x4)   0:2 Воронин (Стрёмвалль, Сапего) – 08:06' (5x5)   1:2 Коротков – 12:36' (5x5)   2:2 Шаров (Ефремов) – 12:51' (5x5)   3:2 Сетдиков (Кручинин, Шор) – 19:27' (5x5)

На 6-й минуте Мальте Стрёмвалль забросил курьёзную шайбу и вывел минчан вперёд. На 9-й минуте Кирилл Воронин увеличил преимущество белорусской команды. На 13-й минуте Никита Коротков убежал «один на один» с вратарём и отыграл одну шайбу. Через 15 секунд Александр Шаров подставил клюшку под бросок Никиты Ефремова и сравнял счёт. За 33 секунды до конца первого периода Никита Сетдиков забросил третью шайбу в ворота Сергея Большакова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» примет челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 24 октября.

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