«Сибирь» отыгралась с 0:2 в матче с минским «Динамо» и прервала серию из четырёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (3:2, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 6-й минуте Мальте Стрёмвалль забросил курьёзную шайбу и вывел минчан вперёд. На 9-й минуте Кирилл Воронин увеличил преимущество белорусской команды. На 13-й минуте Никита Коротков убежал «один на один» с вратарём и отыграл одну шайбу. Через 15 секунд Александр Шаров подставил клюшку под бросок Никиты Ефремова и сравнял счёт. За 33 секунды до конца первого периода Никита Сетдиков забросил третью шайбу в ворота Сергея Большакова.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» примет челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 24 октября.