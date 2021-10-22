«Сочи» заключил пробный контракт с экс-форвардом «Спартака» и «Салавата» Котляревским

«Сочи» подписал контракт с нападающим Михаилом Котляревским, сообщает в официальном телеграм-канале сочинцев.
Отмечается, что соглашение с форвардом носит пробный характер.
Нынешний сезон 24-летний нападающий начинал в «Адмирале», где отметился одной заброшенной шайбой в шести встречах. В КХЛ Михаил Котляревский выступал также за «Салават Юлаев» и «Спартак», провёл в общей сложности 92 встречи и набрал 13 (6+7) очков.
Котляревский в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» в КХЛ и фарм-клуб красно-белых «Химик» в ВХЛ. За «Спартак» форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал три очка (2+1), в плей-офф сыграл одну игру.
В составе «Химика» игрок принял участие в 18 встречах регулярки, где забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, а также три игры в плей-офф — в одной из них защитник отличился.
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