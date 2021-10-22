«Трактор» в серии буллитов сломил сопротивление «Автомобилиста»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в серии буллитов обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 6-й минуте Георгий Белоусов вывел екатеринбуржскую команду вперёд. На 14-й минуте Илья Карпухин сравнял счёт. На 34-й минуте Лукаш Седлак, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. Через минуту Белоусов оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте Никита Тертышный с передачи Ника Бэйлена забросил третью шайбу в ворота Владимира Галкина. На 54-й минуте Райан Спунер сделал счёт 3:3. Победную шайбу в серии буллитов забросил Теэму Пулккинен.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 24 октября в Новосибирске сыграет с «Сибирью». «Автомобилист» 26 октября примет казанский «Ак Барс».
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