Вудкрофт — о «Сибири»: можно играть 50 минут, но стоит уснуть на 10 — и соперник накажет

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Сибирью» (2:3).
«В целом мне понравилось начало матча. Проделали хорошую работу, может, где-то эмоции захлёстывали. Но играли быстро, агрессивно, надо было продолжать так играть. Но почему-то потом стали терять шайбу, соперник смог вернуться в игру. В концовке первого периода забросил три шайбы. Дальше мы снова проснулись, вернулись в игру. Но не смогли реализовать свои голевые моменты. «Сибирь» очень хорошо оборонялась и блокировала броски. Мораль этого матча: можно отлично играть пятьдесят минут, но стоит уснуть на десять — и соперник накажет.
Почему в последнее время шайбы в ворота «Динамо» часто залетают после подставления на пятачке? Это хоккей, иногда ситуации складываются в твою пользу, иногда в пользу соперника. Мы идём высоко в турнирной таблице, будем пытаться соответствовать этому месту. Закончилась рекордная серия для «Динамо» по набранным подряд очкам? Это спорт, рано или поздно серии заканчиваются. В первую очередь мы расстроены тем, что сегодня не победили, не набрали очки. Но надеюсь, что после начнётся новая серия. Поговорим в раздевалке, обсудим, что надо улучшить.
Почему мало сыграл Граовац? Повреждение. Александр Суворов? Приняли решение выпустить самые оптимальные сочетания звеньев. Увидим ли Сергея Большакова в воротах в матче с «Амуром»? Для Большакова матч в Хабаровске будет важным, но по составу мы примем решение ближе к делу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 22 октября 2021
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