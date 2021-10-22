Сидни Кросби заявил, что 7 лет справлялся с травмой, прежде чем провести операцию

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился подробностями своего восстановления после операции на кисти.



«Рад, что мы позаботились о ней. Надеюсь, что скоро вернусь в состав.

Впервые я травмировался 7 лет назад. Райан Ривз довольно хорошо припечатал меня после Олимпийских игр. Я должен был справляться с этим с тех времён и до прошлого года был в силах избегать каких-либо операций или чего-то в этом роде. Летом я всегда мог каким-либо образом справляться с этим, просто имея возможность отдохнуть. Тогда, конечно, в течение года это возвращалось, и я справлялся с этим. Но этим летом не получилось.

Так что, я думаю, мы все чувствовали, что я бы не справился в этом сезоне с травмой, если бы не позаботился о кисти. К сожалению, я пропускаю матчи, но в противном случае в середине года я пропустил бы намного больше", — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, Кросби добавил, что у него действительно не было никаких сил, «будь то вбрасывание, держание клюшки или столкновения с парнями".



«Стыки, драки, толчки… Я не был способен делать это», — добавил Кросби.