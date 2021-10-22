Сидни Кросби заявил, что 7 лет справлялся с травмой, прежде чем провести операцию

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился подробностями своего восстановления после операции на кисти.
«Рад, что мы позаботились о ней. Надеюсь, что скоро вернусь в состав.
Впервые я травмировался 7 лет назад. Райан Ривз довольно хорошо припечатал меня после Олимпийских игр. Я должен был справляться с этим с тех времён и до прошлого года был в силах избегать каких-либо операций или чего-то в этом роде. Летом я всегда мог каким-либо образом справляться с этим, просто имея возможность отдохнуть. Тогда, конечно, в течение года это возвращалось, и я справлялся с этим. Но этим летом не получилось.
Так что, я думаю, мы все чувствовали, что я бы не справился в этом сезоне с травмой, если бы не позаботился о кисти. К сожалению, я пропускаю матчи, но в противном случае в середине года я пропустил бы намного больше", — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».
Кроме того, Кросби добавил, что у него действительно не было никаких сил, «будь то вбрасывание, держание клюшки или столкновения с парнями".
«Стыки, драки, толчки… Я не был способен делать это», — добавил Кросби.
- 23 октября 2021
-
00:00
- 22 октября 2021
-
23:55
-
23:41
-
23:21
-
23:00
-
22:54
-
22:37
-
22:17
-
21:57
-
21:49
-
21:48
-
21:40
-
21:09
-
21:02
-
20:58
-
20:39
-
20:31
-
20:13
-
19:44
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:13
-
17:58
-
17:39
-
17:07
-
17:00
-
16:31
-
16:13
-
15:58
-
15:49