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«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Авангарда», забив победный гол в меньшинстве

«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Авангарда», забив победный гол в меньшинстве
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
1:0 Петров (Рукавишников) – 04:13' (5x5)   1:1 Цегларик (Телегин) – 08:54' (5x4)   2:1 Воронков (Лямкин, Уил) – 21:57' (5x5)   3:1 Сафонов – 39:04' (4x5)   3:2 Жарков (Грицюк) – 39:58' (5x5)

На 5-й минуте Кирилл Петров с передачи Романа Рукавишникова вывел казанцев вперёд. На 9-й минуте Петер Цегларик, реализовав большинство с передачи Ивана Телегина, сравнял счёт. На старте второго периода Дмитрий Воронков вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На последней минуте игрового отрезка Илья Сафонов забил «Авангарду» третий гол. Он сделал это в меньшинстве. За две секунды до конца периода Владимир Жарков отыграл одну шайбу с передачи Арсения Грицюка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 26 октября сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Авангард» 25 октября примет СКА.

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