«Ак Барс» прервал шестиматчевую серию побед «Авангарда», забив победный гол в меньшинстве

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 5-й минуте Кирилл Петров с передачи Романа Рукавишникова вывел казанцев вперёд. На 9-й минуте Петер Цегларик, реализовав большинство с передачи Ивана Телегина, сравнял счёт. На старте второго периода Дмитрий Воронков вновь вывел «Ак Барс» вперёд. На последней минуте игрового отрезка Илья Сафонов забил «Авангарду» третий гол. Он сделал это в меньшинстве. За две секунды до конца периода Владимир Жарков отыграл одну шайбу с передачи Арсения Грицюка.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 26 октября сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Авангард» 25 октября примет СКА.