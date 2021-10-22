«Всегда рады видеть Алину на хоккее». Загитова посетила матч «Ак Барса» с «Авангардом»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова посетила домашний матч казанского «Ак Барса» в рамках Континентальной хоккейной лиги с омским «Авангардом». Фигуристка попала в объективы видеокамер после гола нападающего казанцев Дмитрия Воронкова, забросившего вторую шайбу в ворота омской команды.

Пресс-служба «Ак Барса» в «твиттере» не осталась в стороне и прокомментировала решение олимпийской чемпионке прийти на матч.

«Всегда рады видеть Алину на хоккее», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Загитова уже приходила на домашний матч «Ак Барса» – 7 октября она была трибунах, когда казанцы играли с магнитогорским «Металлурга».