Гатиятулин: у Яруллина повреждение, Володя Ткачёв приболел

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы в матче чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:3 Б).
«Важно было победить. Рады, что нам удалось это, а также — порадовать болельщиков. Это важно для уверенности. В начале матча было видно, что после предыдущей встречи немного неуверенно начали, где-то робко. Невынужденные ошибки приводили к опасным моментам у наших ворот. Тем не менее выполняли задание. Сумели перестроиться, подкорректировать игру в перерыве, подсказали, на что обратить внимание. Ребята услышали, выполняли задание и победили.
По какой причине не играл Владимир Ткачёв и надолго ли выбыл Альберт Яруллин? Надеемся, что к следующей встрече будут готовы. Есть повреждение у Альберта. Володя приболел маленько, наши врачи с ним занимаются. Надеюсь, завтра поедет с нами в поездку.
Роман Манухов играл в первой пятёрке? Да, не скажу, что он выпадает. Возможно, надо ещё почувствовать игру. Он набирает с каждым матчем и с каждой сменой. Я думаю, что будет прибавлять и выйдет на свой уровень. Можно ли сказать, что Седлак — лучший игрок матча? Лукаш, как и вся команда, выполнял задание. Отмечу и выделю всю команду», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 22 октября 2021
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