«Северсталь» всухую обыграла рижское «Динамо» и вошла в зону плей-офф на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 34-й минуте Йоонас Няттинен, реализовав численное большинство, вывел череповчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Илья Хохлов и Владислав Кодола. На 56-й минуте Даниил Вовченко реализовал большинство и укрепил преимущество «Северстали». Шат-аут оформил Константин Шостак, отразивший 25 бросков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». Рижское «Динамо» в Хельсинки встретится с «Йокеритом». Обе встречи пройдут 24 октября.