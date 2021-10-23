Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 23 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 23 октября.
В Западной конференции минское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Сибирью» и упустило возможность подняться на второе место. Белорусский клуб остался на четвёртой позиции. Первое место сохранил СКА с 31 очком после 21 встречи, второе — за «Йокеритом», у которого 29 баллов за столько же матчей. На третьем с 28 очками за 20 встреч осталось московское «Динамо», обгоняющее минских одноклубников по дополнительным показателям. «Локомотив» после победы над «Барысом» вплотную приблизился к ЦСКА, который расположился на шестом месте. «Северсталь», обыграв рижское «Динамо» забралась в зону плей-офф — на восьмую позицию.
На Востоке «Трактор», обыграв «Автомобилист», сравнялся по очкам с лидирующим «Металлургом», но челябинцы уступают магнитогорцам по дополнительным показателями — у обоих клубов по 36 баллов, но у лидера на две встречи меньше. Третью позицию сохранил «Салават Юлаев» — 32 очка после 21 матча. «Ак Барс» после победы над «Авангардом» сократил отставание от уфимцев двух баллов, но у казанцев на одну встречу больше. «Автомобилист», набрав одно очко в матче с «Трактором», обошёл «Авангард» — 25 очков против 24, однако у омичей на две встречи меньше. «Сибирь» после успеха в матче с минский «Динамо» поднялось на 10-е место, по дополнительным показателям обойдя «Адмирал» — у команд по 15 очков в 20 встречах.
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