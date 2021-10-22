Якуб Коварж: надеюсь, в декабре смогу найти себе команду. Сейчас без разницы, в какой лиге

Вратарь Якуб Коварж поделился подробностями своего процесса восстановления после травмы.

«Я начал процесс восстановления, работаю над своей проблемой, пока всё выглядит очень хорошо. У нас есть надежда, что в ближайшие две недели я начну тренироваться на льду в полную силу. Буду надеяться, что в декабре смогу найти себе команду.

Не буду говорить, что я возвращаюсь в КХЛ, потому что непонятно, будет ли там место для меня. Желание, конечно, есть, но не факт, что в декабре у какой-то команды будет желание и место меня взять. Я делаю всё, чтобы быть готовым помочь какой-то команде, которой я буду нужен. Мне вообще без разницы сейчас, в какой лиге играть», — сказал Коварж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, Весной Коварж сделал операцию на коленном суставе, а в августе прошёл курс реабилитации в Германии. В марте 2021 года голкипер продлил соглашение с «Автомобилистом» на один сезон, однако в начале сезона получил травму и был вынужден покинуть команду.

Коварж провёл в «Автомобилисте» 381 матч, оформил 43 шат-аута и отбил 9990 бросков. Также голкипер трижды участвовал в Матче звёзд КХЛ. В прошедшем розыгрыше КХЛ Коварж провёл 51 матч в регулярном чемпионате, одержав 23 победы и отразив 92,4% бросков. В Кубке Гагарина голкипер сыграл в пяти встречах, одержав одну победу.