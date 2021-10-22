Курдин — о травме Кучерова: на Олимпиаду нужно ехать здоровым. А то пах можно дорвать

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поделился мыслями о травме форварда и о возможности россиянина сыграть на Олимпиаде-2020. Кучеров сейчас находится в списке травмированных. Кучеров получил травму паха в первом матче серии с «Коламбусом» в 2020 году, но отыграл весь плей-офф.

«Это говорит о том, что Никита — настоящий боец. Но там был плей-офф. А сейчас — начало сезона. И если это можно вылечить, то зачем эту травму усугублять? Но, когда надо, Кучеров мобилизуется, готов играть на уколах. Главное, чтобы в этом был смысл. А сейчас его нет. На Олимпиаду нужно ехать здоровым. И этот пах можно так дорвать, что потом вообще с хоккеем закончишь.



Сборная России на Олимпиаде с Кучеровым и без него — две разные команды? А вы как думаете? Он же два года подряд был лучшим бомбардиром в Кубке Стэнли. Это само за себя говорит, наверное.



Да, понятно, что в «Тампе» все сыграны уже много лет. А в сборной России всё будет с чистого листа. Но хоккей — такая игра, что идти в ней нужно от простого. Зачем что-то выдумывать? Тем более соберутся мастера. Они друг друга давно знают, раньше вместе в сборной выступали. Постоянно в НХЛ встречаются в очных матчах, и на установках каждого хоккеиста разбирают, их сильные и слабые стороны. Так что здесь большой проблемы не будет», — приводит слова Курдина «Матч ТВ».