Журналист Athletic: «Миннесота» всё ещё чертовски весёлая — один из самых странных твистов

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин поделились мнением о старте сезона клубов НХЛ. «Миннесота Уайлд» в их топе заняла третье место.
«Много народу было готово унижать „Уайлд“, считая прошлый сезон просто счастливой случайностью. Как бы не так. Это было заслуженно, и „Миннесота“ показала это в матче с „Виннипегом“, бесстрашно обыграв «Джетс», чтобы сохранить идеальный рекорд — три победы в трёх матчах. „Уайлд“ лидируют среди всех команд с 65% ожидаемых голов, и это выглядит чрезвычайно впечатляюще в начале сезона. О, и они всё ещё чертовски весёлые — один из самых странных твистов прошлого сезона, который остаётся актуальным и по сей день», — приводит слова Лущишина The Athletic.
«Если я их достаточно хорошо их поддержу, они пришлют мне майку? Я хочу кое-что из этого», — добавил Гентайлл.
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