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«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Вегас»

«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Вегас»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Ойлерз» дублем отметились Леон Драйзайтль и Зак Хайман, ещё одна шайба на счету Зака Кассиана. За «Вегас» забрасывали Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг.

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32-летний российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов за 16 минут 15 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности «+1».

Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 36 бросков из 39, а его визави из «Вегаса» Робин Ленер – 28 из 32.
Отметим, что «Эдмонтон» продолжает побеждать со старта сезона – это уже пятая победа «нефтяников» кряду, а «Вегас» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Руа (Уайтклауд) – 03:34' (5x5)   1:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 08:37' (5x4)   2:1 Патрик (Коглан, Макнэбб) – 21:25' (5x5)   2:2 Хайман (Макдэвид, Пульюярви) – 23:55' (5x5)   2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Расселл) – 25:07' (5x5)   3:3 Хаг (Руа, Стивенсон) – 42:07' (5x5)   3:4 Кассиан (Кит) – 44:33' (5x5)   3:5 Драйзайтль – 59:49' (en)
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