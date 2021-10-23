«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Вегас»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Ойлерз» дублем отметились Леон Драйзайтль и Зак Хайман, ещё одна шайба на счету Зака Кассиана. За «Вегас» забрасывали Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг.

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32-летний российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов за 16 минут 15 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав показатель полезности «+1».

Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 36 бросков из 39, а его визави из «Вегаса» Робин Ленер – 28 из 32.

Отметим, что «Эдмонтон» продолжает побеждать со старта сезона – это уже пятая победа «нефтяников» кряду, а «Вегас» потерпел третье поражение подряд.