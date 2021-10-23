Главный тренер «Коламбуса»: у Чинахова есть уверенность в себе. Но это не высокомерие

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мыслями о способностях нападающего Егора Чинахова.



«У него действительно есть уверенность в себе. Но в правильном смысле этого слова, это не высокомерие. Он не боится играть и верит в себя, и дело не только во владении шайбой. Он действительно получает уверенность с каждым выходом на лёд и пытается создавать моменты для самого себя.



Иногда его пытаются припечатать к борту или поймать на силовой приём, но он всё видит и верит в свою игру. Он читает игру и играет непредсказуемо. Он молодой парень, ему ещё многому нужно научиться. Но чем больше я смотрю на его игру, тем больше доверяю ему. Посмотрим, к чему это приведёт дальше. Но он уже показал, что обладает не только отличным броском, он многое умеет.



Думаю, Чинахов понимает, что его бросок работает. И он умеет открыться и подстроиться под передачу, он хорошо это делает. Когда есть возможность бросить, он бросает и пытается забить гол. А если передача не слишком подходящая, то он делает пас и пытается создать остроту. И у него достаточно мастерства, чтобы создать опасный момент», — приводит слова Ларсена официальный сайт НХЛ на русском языке.