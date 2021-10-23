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Макдэвид набрал 13 очков в 5 стартовых матчах. Больше в истории «Ойлерз» — лишь у Гретцки

Макдэвид набрал 13 очков в 5 стартовых матчах. Больше в истории «Ойлерз» — лишь у Гретцки
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид в этом матче набрал два очка, отдав две результативные передачи. После пяти встреч сезона в его активе стало 13 (6+7) очков.

Как отмечает NHL Public Relations в «Твиттере», Макдэвид стал вторым игроком в истории «Ойлерз», который смог набрать столько очков на старте сезона. Больше результативных действий удалось совершить только Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/1984 канадец набрал 15 (7+8) очков, а в сезоне-1986/1987 — 14 (3+11).

Отметим, что «Эдмонтон» одержал пятую победу подряд.

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