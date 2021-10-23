Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 23 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 октября.

Восточную конференцию по-прежнему возглавляет «Флорида Пантерз». «Баффало Сэйбрз», проиграв в матче с «Бостон Брюинз», упустил возможность сравняться с «пантерами» по очкам и остался на пятом месте. Вторую позицию занимает «Вашингтон Кэпиталз», далее идут «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». «Бостон» после успеха во встрече с «клинками» поднялся с предпоследнего места на 11-е.

В Западной конференции лидерство упрочил «Эдмонтон Ойлерз», обыгравший «Вегас Голден Найтс». «Сан-Хосе Шаркс» переиграл «Торонто Мэйпл Лифс» и поднялся на вторую позицию. Затем идут «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». Благодаря победе в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» на пятое место поднялся «Даллас Старз». «Короли» вне зоны плей-офф — они лишь на девятой позиции. «Голден Найтс» же остался с двумя очками на 14-м месте.