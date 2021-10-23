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Василевский рассказал, в чём заключается главный вызов для «Тампы» после двух чемпионств

Василевский рассказал, в чём заключается главный вызов для «Тампы» после двух чемпионств
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как справляется с большой нагрузкой, а также поделился ожиданиями от сезона после двух чемпионств подряд.

«На самом деле, в этом сезоне немного легче, потому что расписание матчей лучше. Сейчас намного меньше загруженности, всего 15-16 матчей в месяц. Даже сейчас у нас есть три дня между играми. Как видите, сейчас я даже готов пойти в зал и позаниматься. Мне кажется, что в этом году будет немного легче распределять время на отдых и рабочую нагрузку, чем в прошлом сезоне.

Каждый новый сезон — это новый вызов. Цель всё та же, и становится ещё труднее после двух чемпионств просто оставить всё позади и продолжать усердно работать. Самая большая трудность, на мой взгляд, заключается в том, что у нас было не так много свободного времени, как у других команд. В основном это было несколько недель отдыха, после которых снова наступало время трудиться. В этом заключается самый большой вызов. Считаю, просто нужно справиться с этим в течение сезона, и тогда всё будет в порядке», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

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