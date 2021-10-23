Защитник «Кингз» Даути не смог продолжить матч с «Далласом» после жёсткого удара в колено

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:3 ОТ).
За четыре минуты до конца второго периода защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил его коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
В четырёх матчах текущего регулярного чемпионата в активе канадца 7 (1+6) очков при показателе полезности «+2».
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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