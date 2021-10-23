«У Дениса было несколько вспышек». Главный тренер «Далласа» — о голе Гурьянова в овертайме

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал гол российского нападающего «звёзд» Дениса Гурьянова в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).

«Я пытался дать ему время в овертайме. У Дениса было несколько вспышек, когда он использовал такую скорость, мы нуждаемся в этом.

В прошлом году мы потерпели много поражений в овертаймах, когда у нас были хорошие моменты, но шайба просто не шла в ворота. Тогда мы выглядели ужасно — я бы сказал, что те рекорды выглядят хуже, чем то, что мы пытаемся показывать на льду. Но в этом году пока что шайбы залетают.

Мы должны постараться избежать матчей, где всё решает один гол. Это главная цель», — приводит слова Боунесса официальный сайт «Далласа».