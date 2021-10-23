Кросби: каждая тройка «Питтсбурга» выходит на площадку и бьётся. Мы нащупали свою игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, как проходит его восстановление после операции на кисти, а также поделился мнением об игре «пингвинов» в новом сезоне.

«Я постоянно двигаюсь вперёд в течение этих шести недель. Всё начиналось с катания без шайбы, когда я клюшку держал одной рукой. Потом перешёл к работе с шайбой, затем наступила очередь бросков. Так что прогресс есть. Ну и главное — смог присоединиться к команде, когда появилась возможность работать в большем объёме. На данный момент больше наблюдаю за процессом восстановления. От этого зависит, когда я начну играть. Пока работаю без особых физических нагрузок.

Все в новом сезоне играют как обычно, каждая тройка выходит на площадку и бьётся. Мы быстро двигаемся, не даём сопернику времени и пространства. Команда отлично работает, и это задаёт тон для всего остального. Мне кажется, что нам с первого матча удалось нащупать нашу игру. Очень приятно, что мы смогли сделать это так быстро», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ на русском языке.