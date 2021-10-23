Сегин — о матче с «Кингз»: в игре «Далласа» не было ничего по-настоящему привлекательного

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин подвёл итоги встречи с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).

«Мы были уверены, что можем сделать гораздо больше. Сегодня в нашей игре не было ничего по-настоящему привлекательного. Но хорошие команды находят пути (к победе), и мы сделали это сегодня. Это то, на чём мы должны основываться. Мы хотим, чтобы против нас было сложно играть», — приводит слова Сегина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова после сольного прохода принёс «Старз» победу в этом матче.