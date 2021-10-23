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Наставник «Далласа» — об ударе Хаканпяя в колено Даути: это был всего лишь игровой момент

Наставник «Далласа» — об ударе Хаканпяя в колено Даути: это был всего лишь игровой момент
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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал эпизод матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), в котором защитник «шерифов» Яни Хаканпяя травмировал игрока обороны «королей» Дрю Даути жёстким ударом в колено.

«Яни — парень с духом соперничества, он не нацелен наносить травмы. Это был всего лишь игровой момент. Лига оценит его так, как сочтёт нужным. Мы надеемся, что Дрю в порядке, потому что он великий игрок и огромная ценность для всей нашей лиги. Но это было вовсе ненамеренно», — приводит слова Боунесса официальный сайт «Далласа».

Напомним, за четыре минуты до конца второго периода защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил Даути коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.

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