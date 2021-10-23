«Возвращение Дениса Забивьянова». «Даллас» отреагировал на гол Гурьянова в овертайме

Пресс-служба «Даллас Старз» в «Твиттере» отреагировала на шайбу российского нападающего команды Дениса Гурьянова в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).
«Возвращение Дениса Забивьянова», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Отметим, что в оригинале фамилия игрока написана как Scorianov — это сочетание фамилии самого Гурьянова и английского слова score, что переводится как «забивать».
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова после сольного прохода принёс «Старз» победу в этом матче.
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