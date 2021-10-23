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Гретцки: всегда, когда у «Эдмонтона» большинство, думаю: это несправедливо для соперников

Гретцки: всегда, когда у «Эдмонтона» большинство, думаю: это несправедливо для соперников
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Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением об игре в большинстве своей бывшей команды «Эдмонтон Ойлерз» во время матча с «Вегас Голден Найтс» (5:3). «Нефтяники» реализовали одну попытку из трёх. В первой спецбригаде выходили форварды Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман, а также защитник Тайсон Бэрри.

«Я не знаю, сравнится ли наша игра в большинстве из 1980-х с этой, которую показывает современный «Эдмонтон». Но всякий раз, когда я вижу, что «Ойлерз» остаются впятером против четверых, то ловлю себя на мысли — это в чём-то даже несправедливо для соперников. Потому что бригада „Эдмонтона“ выглядит очень убойно», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке.

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