РУСАДА в первый месяц сезона КХЛ проверило на допинг 31 хоккеиста
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в сентябре проверило на допинг 31 игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.
Новый сезон КХЛ стартовал 1 сентября матчем между омским «Авангардом» и московским ЦСКА (4:0).
В список 31 проверенных входят по шесть игроков казанского «Ак Барса», омского «Авангарда», ярославского «Локомотива» и московского «Спартака», пять хоккеистов санкт-петербургского СКА и по одному игроку из нижегородского «Торпедо» и нефтекамского «Нефтехимика».
Отмечается, что самым тестируемым Российским антидопинговым агентством игроком КХЛ в 2021 году является нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, проверявшийся на допинг три раза.
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