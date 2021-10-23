Юрзинов-мл.: пара Лехтонен — Робинсон из СКА может поменять расстановку сил на Западе

Бывший тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший оценил последние приобретения СКА на трансферном рынке.



«У Санкт-Петербурга отличный сплав молодости и опыта. Молодёжь хорошо разогналась в сентябре, сейчас на первые роли выходят более опытные игроки — например, Гусев, Кемппаинен и Бурдасов. Ну и вратарь Юханссон поставил «сухари» на поток.



Совсем рядом со СКА – московское «Динамо». Столпами нашего хоккея всегда были личности, вокруг которых расцветали другие игроки, в «Динамо» эта личность есть — Шипачёв. Радостно смотреть, как рядом с Шипачёвым растут молодые форварды — например, Рашевский. Делать игроков вокруг себя — редкое и бесценное качество. Шипачёв — один из немногих, кто им обладает.



После замены Владимира Крикунова на Алексея Кудашова «Динамо» добавило? Пока рано делать выводы. На мой взгляд, именно Крикунов сделал нынешнее «Динамо» системной командой, сейчас идёт работа скорее над деталями. Её результат станет понятен зимой и весной.



СКА и «Динамо» — потенциальные фавориты конференции? Пока — да. Питер набрал ход, «Динамо» в октябре, наоборот, чуть притормозило — как, кстати, и «Йокерит». Но во второй половине «восьмёрки» есть ЦСКА и «Локомотив», их нельзя списывать со счетов.



Если говорить о прогрессе СКА, то меня удивило, что в хоккейной России мало обсуждались последние трансферы армейцев. Был сильно удивлён, когда ЦСКА не продлил контракт с канадцем Робинсоном — одним из самых доминирующих защитников КХЛ последних лет. Ещё сильнее удивился, когда на летнем рынке КХЛ канадец остался невостребованным. То, что СКА в конце сентября предложил ему контракт, — на мой взгляд, очень грамотное решение.



Также в Финляндии много обсуждался обмен между «Йокеритом» и СКА, по итогам которого Питеру удалось на четыре года подписать экс-защитника «Торонто» и «Коламбуса» Лехтонена. Это очень серьёзное усиление на долгие годы, поскольку Лехтонен находится в расцвете сил, он адаптирован к КХЛ, где уже становился самым результативным защитником сезона. Моё мнение: пара Лехтонен — Робинсон может поменять расстановку сил на Западе, СКА способен стать явным фаворитом, особенно в плей-офф», — приводит слова Юрзинова-младшего Russia-Hockey.ru.

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