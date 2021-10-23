Защитник «Автомобилиста» рассказал о дружбе со звездой «Далласа» Тайлером Сегиным

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал о карьере в Северной Америке, а также о дружбе с нападающим «Даллас Старз» Тайлером Сегиным.

«В OHL играл вместе с Тэйлором Холлом и другими будущими игроками НХЛ? В «Уинсор Спитфайрз» была отличная команда, и мы смогли выиграть Мемориальный кубок. Многие из этих игроков сейчас выступают в НХЛ и также в других лигах по всему миру. После этого меня обменяли, а команда взяла кубок второй год подряд.



В НХЛ провёл лишь один матч за «Анахайм»? Раньше чувствовал, что не воспользовался своим шансом. Но понимаю, что такое случается со многими ребятами. Так что у меня нет никаких сожалений, что я так и не заиграл в НХЛ. Доволен своей карьерой и всем тем, что случилось в моей жизни. У меня отличная семья и я продолжаю играть в хоккей.



Почему решил продолжить карьеру в Европе? У меня случилось несколько травм, и я понял, что на тот момент карьера в НХЛ не складывается. И решил сменить обстановку и переехать в Европу. Тогда появился вариант с Германией.



Я тесно дружу со звездой «Далласа» Тайлером Сегином? Мы знаем друг друга уже очень давно. Начали дружить, когда нам было ещё по 14-15 лет. Мы никогда не играли в одной команде, только друг против друга, но вместе выросли в Торонто и смогли сдружиться. Сейчас выступаем в разных странах, но всё равно поддерживаем отношения, часто общаемся. Летом ездил в Даллас навестить его, мне также очень нравится этот город», — приводит слова Блэкера «Рейтинг Букмекеров».