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Александр Лукашенко сыграл в хоккей и поучаствовал в победе над командой Брестской области

Александр Лукашенко сыграл в хоккей и поучаствовал в победе над командой Брестской области
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сыграл в хоккей, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Он со своей командой принял участие в матче с командой Брестской области и одержал победу со счётом 7:3.

Напомним, зимой у Беларуси было отобрано право провести чемпионат мира — 2021. В итоге соревнование прошло в Латвии. Отметим, что в ходе ЧМ-2021 был заменён флаг Беларуси. Вместо государственной символики страны на площади в Риге разместили оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе. После этого власти Риги убрали и флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. На площади разместили флаг Олимпийского комитета России.

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