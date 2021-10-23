Стрёмвалль: плей-офф? «Динамо» Минск – отличная команда, нас тренирует превосходный тренер

Нападающий минского «Динамо» Мальте Стрёмвалль поделился эмоциями от выступления за минчан.

«У Вудкрофта нет постоянных звеньев и каждый играет с каждым? Крэйг очень умный тренер, он всегда доводит до нас свои задачи. У него очень хорошая система. Когда команда умеет играть в правильном направлении, показывать хорошую игру гораздо проще. Алистров и Суворов – хорошие молодые игроки. С ними играть одно удовольствие, в целом молодые белорусские игроки показывают хорошую игру и делают большие шаги в этом сезоне, за этим приятно наблюдать. В свою очередь я, как более опытный игрок, стараюсь помочь им и придать уверенности. Что касается Марио, то с ним здорово играть, он очень хороший игрок.

Фанаты кидали кепки на лёд после хет-трика? Это был мой первый хет-трик в КХЛ, я был счастлив достичь такого результата. Мне было очень приятно, когда фанаты начали бросать кепки, думаю, я надолго запомню этот момент в своей жизни. Что касается кепок на льду, как только их собрали, я больше никогда их не видел.

Можем ли замахнуться на плей-офф? У нас сейчас отличная команда – с хорошей химией, нас тренирует превосходный тренер. Я думаю, что нет ничего невозможного, у нас великолепный командный дух, а также игроки умеют играть друг с другом. Пока ещё рано что-то говорить, но у «Динамо» очень сильный состав», – цитирует Стрёмвалля sportarena.by.