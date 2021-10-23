Шайфли и Уилер по-прежнему в ковид-протоколе. Они не сыграют с «Нэшвиллом»

«Виннипег Джетс» объявил, что нападающие клуба Марк Шайфли и Блейк Уилер не сыграют с «Нэшвилл Предаторз», так как по-прежнему находятся в ковид-протоколе.



В двух играх нынешнего сезона НХЛ 29-летний Шайфли сделал две результативные передачи, Уилер провёл также две встречи и отдал одну передачу.



Напомним, что в следующем матче «Виннипег» сыграет дома с «Нэшвиллом», начало встречи в 2:00 мск.

Шайфли попал в ковид-протокол 21 октября, а капитан команды Уилер 19 октября сдал положительный результат на коронавирус.

В текущем сезоне «Джетс» провели четыре встречи и одержали только одну победу над «Анахайм Дакс» (5:1). Ранее команда уступила «Анахайму» (1:4), «Сан-Хосе» (3:4) и «Миннесоте» (5:6, ОТ).