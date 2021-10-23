Кузнецов вышел на 13-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков

Сегодня, 23 октября, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К 31-й минуте хозяева уступают в счёте 2:3 (0:3, 2:0). На 25-й минуте при игре в меньшинстве Евгений Кузнецов забросил шайбу и набрал 426-е очко за «Кэпиталз».

Благодаря набранному очку Кузнецов вышел на 13-е место в истории франшизы «Кэпиталз» по количеству очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В текущем сезоне Кузнецов провёл пять игр с учётом этой и набрал девять баллов: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.



Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.