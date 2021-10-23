И. Воробьёв: у соперника здорово играл Хелльберг. Держал в игре, молодец
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о победе над «Сочи» (3:2, Б) в матче регулярного чемпионата чемпионата КХЛ.
«Очень радует, что мы ушли с 0:2 и выиграли по буллитам. Долго не могли забить, здорово играл Магнус Хелльберг. Держал в игре, молодец. Первый необязательный гол пропустили, второй тоже – от конька. У нас была сложная поездка, силы на исходе. Самое важное, что взяли два очка», – цитирует Воробьёва официальный сайт «Сочи».
«Магнитка» одержала три победы в последних трёх матчах: 5:4 по буллитам с рижским «Динамо», 5:4 после овертайма – с «Йокеритом», а также 3:2 по буллитам с «Сочи». В матче с сочинцами «Металлург» отыгрался с 0:2, «Йокериту» подопечные Воробьёва уступали по ходу матча 0:3.
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