«Оттава» увеличила преимущество в матче с «Рейнджерс» после ошибки Панарина
Поделиться
Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» и выигрывает 53-й минуте со счётом 2:0. На 41-й минуте российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ошибся, а «Оттава» забросила вторую шайбу в матче. Автором гола стал Джош Норрис.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Сейчас «Рейнджерс» с семью очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с пятью баллами занимает 13-ю строчку.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Новость по темеБрэди Ткачук и Джейкоб Труба подрались в матче НХЛ
Комментарии
- 23 октября 2021
-
22:17
-
21:57
-
21:47
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
20:39
-
20:22
-
19:57
-
19:39
-
19:32
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:02
-
17:28
-
17:18
-
16:21
-
15:57
-
15:47
-
15:24
-
14:43
-
14:16
-
13:55
-
13:36
-
13:16
-
12:57
-
12:38
-
12:19
-
11:40
-
11:21
Партнерский контент