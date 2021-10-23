Панарин реабилитировался за результативную ошибку голевой передачей

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» и выигрывает 55-й минуте со счётом 2:1. На 55-й минуте нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу на Криса Крайдера. Это очко стало для Панарина четвёртым в сезоне.

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Сейчас «Рейнджерс» с семью очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с пятью баллами занимает 13-ю строчку.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.