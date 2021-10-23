«Вашингтон» отыгрался с 0:3, но уступил «Калгари», Кузнецов и Овечкин забили по голу

Сегодня, 23 октября, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Калгари Флэймз» и уступил после овертайма со счётом 3:4 (0:3, 3:0, 0:0, 0:1).



В составе гостей забросили Эндрю Манджапане, хет-трик на счету Элиаса Линдхольма. За «Вашингтон» в меньшинстве забил Евгений Кузнецов, затем отличился Мартин Фегервары с передач Тома Уилсона и Александра Овечкина, а затем забросил сам Овечкин.



В этой встрече Кузнецов вышел на 13-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков, Овечкин сократил отставание от Халла по количеству голов в НХЛ.

Напомним, после первого периода столичная команда уступала в счёте – 0:3. Российский голкипер Илья Самсонов вышел в составе «Кэпиталз» на второй период, поменяв Витека Ванечека.



Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.