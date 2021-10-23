Защитник Мироманов дебютирует в НХЛ во встрече с «Айлендерс»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур сообщил о том, что российский защитник Даниил Мироманов проведёт первый матч в НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Дебура спросили о потере нескольких защитников и о необходимости заменить их более агрессивно настроенными парнями, и специалист сказал о Мироманове: «Нам просто нужен лучший парень», – цитирует Дебура SinBin.vegas в «Твиттере».
24-летний хоккеист был отозван из АХЛ, где выступал за «Хендерсон Силвер Найтс». Мироманов провёл две игры в лиге и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».
Во время предсезонных матчей Национальной хоккейной лиги наиболее удачным выступлением Мироманова стал контрольный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:0), в котором он отметился дублем. После этого его игру отметил главный тренер «рыцарей» Питер Дебур.
- 23 октября 2021
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