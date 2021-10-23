Пол и Бле подрались в матче «Оттава» – «Рейнджерс»

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступила со счётом 2:3 На 51-й минуте нападающий «Оттавы» Ник Пол и форвард «Рейнджерс» Сэмми Бле подрались.
Несмотря на то, что Бле первый уложил соперника на лёд, победу в драке одержал Ник Пол.
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Сейчас «Рейнджерс» набрал девять очков и поднялся на первую строчку в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон», у которого на одну игру больше (6) и «Флориду Пантерз», у которой четыре встречи, на один балл. «Оттава» с четырьмя баллами занимает 14-ю строчку.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 23 октября 2021
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