Пол и Бле подрались в матче «Оттава» – «Рейнджерс»

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступила со счётом 2:3 На 51-й минуте нападающий «Оттавы» Ник Пол и форвард «Рейнджерс» Сэмми Бле подрались.



Несмотря на то, что Бле первый уложил соперника на лёд, победу в драке одержал Ник Пол.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Sportsnet.

Сейчас «Рейнджерс» набрал девять очков и поднялся на первую строчку в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон», у которого на одну игру больше (6) и «Флориду Пантерз», у которой четыре встречи, на один балл. «Оттава» с четырьмя баллами занимает 14-ю строчку.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.