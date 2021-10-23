Годро – о голе Линдхольма в меньшинстве: он отправил защитников обратно в спортзал

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Гордо пошутил над защитником «Вашингтон Кэпиталз» Джоном Карлсоном после того, как форвард «Калгари» Элиас Линдхольм убежал от него в меньшинстве и забросил шайбу.



«Он отправил защитников обратно в спортзал», – цитирует Годро журналист Хэйли Салвиан в «Твиттере».

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Напомним, что победу в матче одержал «Калгари». Команда вела в счёте после первого периода 3:0, во второй дваlцатиминутке пропустила три шайбы, а в овертайме одержала победу. По итогам матча Линдхольм оформил хет-трик.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.