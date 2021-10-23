Кузнецов: не знаю, почему думаете, что ребята с навыками не могут убивать штрафное время

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о своём голе в ворота «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).
«Я не знаю, почему вы думаете, что ребята с хорошими навыками не могут убивать штрафное время», – цитирует Кузнецова журналист Ян Оланд в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».
В этой встрече Кузнецов вышел на 13-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков, и забросил третью шайбу в меньшинстве в карьере.
Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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